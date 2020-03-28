Российская биатлонитстка госпитализирована с подозрением на коронавирус

Чемпионка мира среди юниоров по биатлону Анастасия Халиуллина госпитализирована с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает издание "Взгляд-инфо".

По словам девушки, она вернулись с соревнований из Австрии и сразу же сообщила об этом в поликлинику и отправилась на двухнедельный картантин.

"Никаких симптомов очевидных у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов - он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждем, подтвердится ли положительный результат", - сказала она.

Также в больнице и мама спортсменки - тренер Екатерина Халиуллина, ставшая первым тренером лидера мужской сборной России Александра Логинова.