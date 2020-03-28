Указ главы Республики Тыва от 27 марта 2020 года № 68 "Об ограничении отпусков в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 53 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" в целях предотвращения угрозы завоза и распространения на территории Республики Тыва новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановляю:

1. С 30 марта 2020 г. ограничить предоставление лицам, замещающим государственные должности Республики Тыва, руководителям и заместителям руководителей органов исполнительной власти Республики Тыва, государственным гражданским служащим Республики Тыва, лицам, замещающим в органе исполнительной власти Республики Тыва должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, ежегодных оплачиваемых отпусков, отпусков без сохранения денежного содержания (заработной платы).

2. Действие настоящего Указа не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 настоящего Указа, в случае предоставления им отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска работникам, усыновившим ребенка, отпуска лицам, воспитывающим детей-инвалидов, в соответствии с трудовым законодательством.

3. Рекомендовать государственным органам Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, руководителям муниципальных учреждений и предприятий Республики Тыва, руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Тыва, руководствоваться настоящим Указом.

4. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол







