УАЗ вспомнил о передвижной библиотеке, которую создали вместе с финнами

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать свою славную историю. На этот раз компания в соцсетях рассказала о передвижной библиотеке, которая была создана усилиями советских и финских инженеров.

Шасси - от УАЗ-452/3741, а кузов произведен фирмой Kiitokori Oy из городка Каусала. Эта компания и по сей день производит автобусы и специализированные автомобили на их базе, в том числе передвижные автомагазины и аэродромную спецтехнику.

Фото этого автомобиля в 1986 году появилось в журнале "Автоэкспорт информирует". Вполне возможно, что это - единственный образец сотрудничества двух стран.

Накануне, напомним, стало известно, что УАЗ выпустил компактный самосвал на базе УАЗ "Буханка". Новая модификация получила индекс -330365. Первая партия уже передана клиентам.

Кроме того, компания вернула в продажу дешевый "Хантер" с китайской трансмиссией. Внедорожник оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ объёмом 2.7 литра мощностью 135 л.с. Цена на машину 2020 года выпуска в исполнении "Классик Fleet" - от 752 000 рублей.