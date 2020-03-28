В Токио обнаружили еще 60 зараженных коронавирусом

В Токио обнаружили еще 60 заболевших коронавирусом человек. В японской столице быстрыми темпами количество заражений, сообщает телерадиокомпания NHK.

Таким образом, общее число инфицированных в мегаполисе превысило 350 человек. Это значительно больше, чем в каждом из других регионов Японии. Только за предыдущие три дня в Токио выявили более 120 заболевших.

Вероятно, если ситуация не изменится к лучшему, местным властям придется прибегать к серьезным мерам против распространения коронавируса.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ призвала жителей города не покидать дома в выходные дни на этой неделе. Она также попросила людей не выходить из квартир в ночное время и по возможности работать удаленно.