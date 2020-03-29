Американские СМИ обвиняют в неэффективных мерах Трампа

Американские медики назвали ситуацию в больнице катастрофической. По их словам, внутри умирают больные, а за порогом - огромные очереди из тех, кто пришел сюда в дождь, чтобы сдать анализ на коронавирус. По данным СМИ, число подтвержденных заражений резко возросло - как из-за распространения инфекции, так и из-за увеличения охвата тестированием. Но до сих пор в 36 штатах, в том числе в Вашингтоне, округ Колумбия, анализы на коронавирус сдали менее десяти тысяч человек.

Почему в Штатах так быстро растет число инфицированных? Бывший сотрудник службы обеспечения биологической безопасности США под эгидой американского Совета по национальной безопасности опубликовал статью, в которой рассказывает, как в мае 2018 года Дональд Трамп расформировал эту структуру. Тогда же был уволен начальник команды Белого Дома по противоэпидемической работе, член Совета по национальной безопасности США Тимоти Зимер. По мнению автора статьи, это и помешало американской администрации противостоять коронавирусу.

В статье на сайте журнала Foreign Policy говорится, что сокращение бюджета на нужды здравоохранения ведется с 2018 года. Кроме того, сократили бюджет Центра по контролю и профилактике заболеваний, Совета по национальной безопасности, министерства безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб, в целом "кризисный фонд" (Complex Crises Fund) недополучил 30 миллионов долларов. В комментарии CNN отмечается, что Трамп несет прямую ответственность за недостаток медицинских средств, а также за неэффективность противоэпидемических мер.