Распоряжение губернатора Астраханской области от 28 марта 2020 года № 184-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р"

В связи с принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" изменение, изложив перечень непродовольственных товаров первой необходимости, прилагаемый к распоряжению, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Приложение к распоряжению Губернатора Астраханской области от 28.03.2020 № 184-р

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

7. Бензин, дизельное топливо, газ, газомоторное топливо

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

9. Оборудование электрическое

10. Кабельная продукция

11. Приборы бытовые

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

13. Предметы садово-огородные, посадочный материал и инвентарь

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты

15. Санитарно-технические изделия 16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

17. Печатные средства массовой информации

18. Спички

19. Свечи

20. Похоронные принадлежности

21. Очки, линзы и их части

22. Табачная продукция 23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)







