Распоряжение губернатора Астраханской области от 28 марта 2020 года № 184-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р"

В связи с принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" изменение, изложив перечень непродовольственных товаров первой необходимости, прилагаемый к распоряжению, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин
Приложение к распоряжению Губернатора Астраханской области от 28.03.2020 № 184-р
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ, газомоторное топливо
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)
9. Оборудование электрическое
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
13. Предметы садово-огородные, посадочный материал и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия 16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция 23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)
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