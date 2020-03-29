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29 марта 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 27 марта 2020 года № 185-р

Дата подписания 27 марта 2020 г.
Опубликован 29 марта 2020 г.

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК "О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия", в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям:

а) временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года на территории курорта регионального значения "Марциальные воды":

бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

деятельность объектов массового отдыха;

б) в отношении граждан, уже проживающих в указанных в абзаце втором подпункта "а" настоящего пункта объектах:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям:

а) временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Республики Карелия;

б) в отношении граждан, уже проживающих в указанных в подпункте "а" настоящего пункта объектах:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

3. Министерству здравоохранения Республики Карелия обеспечить контроль за исполнением настоящего распоряжения.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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