Распоряжение главы Республики Карелия от 28 марта 2020 года № 186-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, № 184-р, изменение, изложив сноску в следующей редакции:

"*К непродовольственным товарам первой необходимости относятся товары, указанные в Перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







