Указ главы Республики Мордовия от 27 марта 2020 года № 90-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях усиления мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019" (с изменениями, внесенными Указом Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания

"2.1. Рекомендовать неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет обеспечить самоизоляцию на дому (по месту пребывания), а также воздержаться от посещения общественных мест, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты.";

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Временно с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. приостановить:

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации питания, обеспечивающие питание для работников организаций;

2) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, топливо- и газозаправочных станций, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.";

3) в пункте 7 слова "пунктом 6" заменить словами "пунктами 6 и 6.1".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







