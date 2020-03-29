Указ главы Республики Мордовия от 28 марта 2020 года № 91-УГ "О внесении изменения в пункт 6.1 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях усиления мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, постановляю:

1. Внести в подпункт 2 пункта 6.1 Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, топливо- и газозаправочных станций, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







