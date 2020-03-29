Постановление губернатора Мурманской области от 28 марта 2020 года № 63-ПГ "О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В целях снижения рисков распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и с учетом поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 27.03.2020 № ММ-П12-2363кв постановляю:

1. Временно приостановить с 00.00 часов 29.03.2020 бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно- курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах, хостелах, на турбазах и иных аналогичных объектах, предоставляющих гостиничные услуги или услуги по проживанию, расположенных на территории Мурманской области, за исключением следующих случаев:

1.1. Когда такие объекты используются под обсервацию или на указанных объектах работодателями организовано централизованное прохождение гражданами режима самоизоляции, если такой режим не может быть обеспечен гражданином по месту его жительства или пребывания на территории Мурманской области.

1.2. Размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

2. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

2.1. Обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления.

2.2. Организовать питание данных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

3. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

4. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

4.1. Приостановить проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан на период с 28.03.2020 по 01.06.2020.

4.2. По согласованию с санаторно-курортными учреждениями, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, внести изменения в части перераспределения путевок на заезды после 01.06.2020.

4.3. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, исполнительными органами государственной власти Мурманской области обеспечить информирование граждан, получивших путевки, об отмене заездов в санаторно-курортные учреждения на период с 28.03.2020 по 01.06.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







