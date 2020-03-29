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29.03.2020 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новороссийске сильный ветер сбросил сотрудницу минтранса в море

Текст: Ирина Белова

В Новороссийске сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону спасли тонувшую в Черном море женщину.

В Вологодской области 10-летний мальчик утонул, провалившись под лед

Как сообщили в ведомстве, ей оказалась сотрудница Минтранса РФ в Новороссийске. Во время выполнения служебных обязанностей сильный порыв ветра буквально сбросил ее с причала. Инцидент произошел 25 марта.

Потерпевшая находилась в двух-трех метрах от причальной линии, но самостоятельно выбраться не смогла и позвала на помощь. Вытащив женщину на берег, пограничники вызвали скорую помощь. До приезда медиков они напоили пострадавшую горячим чаем и выдали сухую одежду.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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