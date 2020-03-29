В Новороссийске сильный ветер сбросил сотрудницу минтранса в море

В Новороссийске сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону спасли тонувшую в Черном море женщину.

Как сообщили в ведомстве, ей оказалась сотрудница Минтранса РФ в Новороссийске. Во время выполнения служебных обязанностей сильный порыв ветра буквально сбросил ее с причала. Инцидент произошел 25 марта.

Потерпевшая находилась в двух-трех метрах от причальной линии, но самостоятельно выбраться не смогла и позвала на помощь. Вытащив женщину на берег, пограничники вызвали скорую помощь. До приезда медиков они напоили пострадавшую горячим чаем и выдали сухую одежду.