Умер писатель Юрий Бондарев

Советский, российский писатель и сценарист, фронтовик Юрий Бондарев скончался сегодня в Москве на 97-м году жизни.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на супругу Юрия Васильевича.

Причина смерти писателя не названа. О времени и месте прощания и похорон станет известно позднее.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Среди самых известных произведений - романы "Батальоны просят огня", "Тишина", "Горячий снег", "Берег", повести "Последние залпы", "Юность командиров".

Книги Бондарева неоднократно экранизировались. Кроме того, Юрий Васильевич выступил соавтором сценария киноэпопеи "Освобождение".