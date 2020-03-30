Указ главы Республики Адыгея от 30 марта 2020 года № 39 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в целях введения дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями в редакции Указов Главы Республики Адыгея от 23 марта 2020 года № 32, от 27 марта 2020 года № 35, от 27 марта 2020 года № 36, от 28 марта 2020 года № 38, Официальный интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), 2020, март) изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и в целях обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности с 18 марта 2020 года.

2. Установить, что территорией, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, является вся территория Республики Адыгея.

3. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, заместителя Премьер-министра Республики Адыгея Широкову Н.С.

4. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Адыгея, созданному распоряжением Главы Республики Адыгея от 20 марта 2020 года № 50-рг "Об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Адыгея ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, март), принимать оперативные меры, направленные на реализацию федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Республики Адыгея, принятых по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий.

6. Ввести с 30 марта 2020 года режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих следующие заболевания:

1) болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ;

2) болезни органов дыхания из числа:

а) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

б) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

в) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47;

3) болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9;

4) наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94;

5) болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5;

6) новообразования из числа:

а) злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

б) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

7. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных в пункте 6 настоящего Указа лиц либо в иных помещениях. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

8. Ввести для граждан соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

9. Органам государственной власти Республики Адыгея, органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

10. Гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха приостановить бронирование и заселение потребителей соответствующих услуг.

11. Ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным, буфетам и иным местам общественного питания приостановить оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, а также доставки заказов.

12. Приостановить:

1) работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, торгово-развлекательных центров, торговых центров и комплексов, за исключением расположенных на их территории аптек, аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, и объектов, осуществляющих торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

2) работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) оказание стоматологических услуг, за исключением оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

4) посещение гражданами парков культуры и отдыха, площадей, зданий, строений, сооружений, помещений в них, предназначенных преимущественно для проведения массовых мероприятий, и иных аналогичных объектов.

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность, деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси проводить дезинфекцию соответственно помещений, подъездов многоквартирных домов, транспортных средств в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея.

14. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея обеспечить выполнение дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

15. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея:

1) организовать создание и функционирование горячей линии для приема от граждан, указанных в пункте 6 настоящего Указа, запросов на доставку продуктов и товаров первой необходимости, лекарственных препаратов;

2) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа, в том числе через горячую линию;

3) обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию;

4) принять меры по организации изоляции всех лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.who.int), в условиях обсерватора в соответствии с рекомендациями по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (далее - Рекомендации), направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 марта 2020 года № 02/4708-2020-27 "О направлении рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019".

16. Министерству образования и науки Республики Адыгея:

1) временно приостановить с 20 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;

2) организовать обучение обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей с использованием дистанционной формы обучения в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ";

3) организовать в период с 20 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно обучение в профессиональных образовательных организациях по индивидуальным учебным планам с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников без посещения образовательной организации, в том числе с применением электронного обучения.

17. Министерству здравоохранения Республики Адыгея:

1) организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 2020 года №171 "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19";

2) обеспечить:

а) комплектование штатной численности обсерватора врачами и средним медицинским персоналом в соответствии с Рекомендациями;

б) соблюдение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у обсервируемых, по биологической безопасности при работе в обсерваторе.

18. Министерству культуры Республики Адыгея принять меры:

1) по приостановке функционирования государственных учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея, для посетителей;

2) по свободному посещению образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея;

3) во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Адыгея обеспечить выполнение в образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Республики Адыгея, мероприятий:

а) по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательных организациях;

б) по проведению дезинфекции помещений в образовательных организациях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея.

19. Министерству финансов Республики Адыгея предусмотреть финансовое обеспечение вводимых мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренных планом организационных и санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея.

20. Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея принять меры по ограничению перевозок пассажиров и багажа на территории Республики Адыгея.

21. Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту отменить командирование спортсменов и тренеров физкультурно-спортивных организаций для участия в спортивных и физкультурных мероприятиях за пределами Республики Адыгея, за исключением мероприятий, являющихся контрольными или отборочными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в городе Токио (Япония).

22. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации обеспечить информирование населения через республиканские средства массовой информации о мерах по обеспечению безопасности населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

23. Рекомендовать:

1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея во взаимодействии с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея оказывать содействие:

а) исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея в реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

б) Министерству труда и социального развития Республики Адыгея в обеспечении круглосуточной охраны обсерватора в соответствии с Рекомендациями;

2) органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея, выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, март);

3) гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Адыгея, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания). Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

4) органам местного самоуправления:

а) организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению мер, предусмотренных настоящим Указом;

б) принять меры по ограничению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам;

5) организациям, индивидуальным предпринимателям:

а) выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

6) не допускать оказания услуг по предоставлению кальянов для курения в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

в) оказывать содействие работникам в обеспечении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня возвращения на территорию Российской Федерации из иностранных государств, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.who.int), а также в случае контакта работников с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4) организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), а также организациям, предоставляющим спортивно-оздоровительные услуги, с массовым посещением людей с 23 марта 2020 года приостановить функционирование организаций для посетителей.

24. Ограничения, установленные настоящим Указом, действуют в части, не противоречащей мерам по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленным федеральными нормативными правовыми актами.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







