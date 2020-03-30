Распоряжение губернатора Белгородской области от 30 марта 2020 года № 155-р "Об установлении постов санитарно-эпидемиологического контроля на территории Белгородской области"

В целях предупреждения завоза и дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федераций от 24 января 2020 года № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV":

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области, департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области организовать работу постов санитарно-эпидемиологического контроля с круглосуточным режимом работы (далее - контрольные посты) на автодорогах в местах пересечения административной границы Белгородской области с соседними регионами с целью мониторинга въезда в Белгородскую область автотранспорта:

- контрольный пост у села Советское Алексеевского городского округа на автодороге Россошь - Алексеевка;

- контрольный пост на 603 километре Федеральной автодороги М-2 Крым (Ивнянский район);

- контрольный пост у села Каплино Старооскольского городского округа на автодороге Короча - Губкин - Горшечное.

2. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.), рекомендовать Управлению Министерства'внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (Умнов В.П.), главам администраций соответствующих муниципальных районов и городских округов области обеспечить на контрольных постах дежурство сотрудников медицинских организаций области, полиции, органов местного самоуправления в соответствии с расчетом сил и средств, установленных в приложении к настоящему распоряжению.

3. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.):

- оснастить дежурные смены контрольных постов средствами индивидуальной защиты, термометрии, дезинфекции в соответствии с расчетом сил и средств, установленных в приложении к настоящему распоряжению;

- организовать взаимодействие специализированных бригад скорой медицинской помощи с контрольными постами для доставки в медицинские организации лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

4. Департаменту строительства и транспорта Белгородской области (Глаголев Е.С.) обеспечить установку в местах размещения контрольных постов соответствующих дорожных знаков.

5. Департаменту цифрового развития Белгородской области (Мирошников Е.В.) обеспечить установку в местах размещения контрольных постов систем круглосуточного видеонаблюдения и хранения информации не менее 3 суток.

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов области оснастить контрольные посты материально-техническими средствами жизнедеятельности для оптимальной работы дежурных смен в соответствии с расчетом сил и средств, установленных в приложении к настоящему распоряжению.

7. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора ио Белгородской области (Оглезнева Е.Е.) совместно с департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) обеспечить контрольные посты процессуальными документами установленной формы (уведомления, предупреждения, рекомендации).

8. Секретарю Совета безопасности Белгородской области (Мантулин О.В.) разработать и утвердить инструкцию по порядку работы сотрудников медицинских организаций области, полиции, органов местного самоуправления на контрольных постах.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на секретаря Совета безопасности Белгородской области Мантулина О.В.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







