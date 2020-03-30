Бой между Поветкиным и Уайтом не будет отменен из-за коронавируса

Боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдет в запланированные ранее сроки.

Организаторы боксерского вечера, который должен пройти в Манчестере 2 мая, сообщили ТАСС, что, несмотря на заявления промоутера о том, что ой может быть перенесен на июнь, на данный момент никаких предпосылок к этому нет.

"Пока ничего официального нет. Бой остается в силе", - сказал собеседник агентства.

В поединке между 40-летним Поветкиным и Уайтом на кону будет стоять право проведения титульного поединка по версии WBC в тяжелом весе. До этого Поветкин бился за право провести бой за титул WBA с Майклом Хантером. Однако их поединок, прошедший в декабре, завершился вничью.

За карьеру на счету Поветкина 35 побед, из которых 24 - нокаутом, а также два поражения и ничья.