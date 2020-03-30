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30.03.2020,  
12:06
Текст:  Николай Грищенко

Cамозарядный карабин Калашникова 1948 года показали на видео

Самозарядный карабин Калашникова образца 1948 года по своей конструкции превосходил существующие в СССР модели оружия, но в серийное производство не пошел.

Фото: Пресс-служба Минобороны России
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Как сообщил начальник отдела фондов военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак, к работе над образцом 7,62 мм самозарядного карабина конструктор приступил на ижевском мотозаводе №524 во время изготовления опытной партии автоматов АК-47.

Конструктивно карабин Калашникова 1948 года является компиляцией автоматов АК-46 и АК-47. Главными отличиями стали газоотводный механизм с коротким поршнем, оригинальный затвор и магазин на 10 патронов, который вставлялся в карабин.

"В своих мемуарах конструктор рассуждал о дальнейшей судьбе этого карабина. Он считал этот образец удачным и говорил, что не будь у Симонова к этому времени уже готового изделия, быть может судьба его карабина могла сложиться иначе. Действительно, с точки зрения конструктивного совершенства, этот образец превосходит самозарядный карабин Симонова", - сказал Руслан Чумак.

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