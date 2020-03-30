Глава СБР сообщил о положительном тесте на коронавирус у Халиуллиной

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что тест на коронавирус Анастасии Халиуллиной дал положительный результат. Ранее сама спортсменка заявляла о том, что у нее не обнаружили COVID-19.

В понедельник Владимир Драчев рассказал о состоянии Халиуллиной, находящейся в больнице в Саратове. По его словам, 21-летняя спортсменка чувствует себя хорошо.

"Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре", - сказал Драчев РИА Новости.

У Халиуллиной, по словам Драчева, нет никаких симптомов заболевания. Он предположил, что она переболела коронавирусом когда находилась дома - у нее была температура, кашель.

"Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей", - заявил он.