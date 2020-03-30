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30 марта 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 30 марта 2020 года № 69-уг "О внесении изменений в указ губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг"

Дата подписания 30 марта 2020 г.
Опубликован 30 марта 2020 г.

В целях поддержания экономической и социальной стабильности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Иркутской области, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945, учитывая информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24 марта 2020 года № 76/2-206-2020, руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг "Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции" изменения, дополнив его пунктами 31, 32 следующего содержания:

"31. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, уполномоченным на организацию и проведение на территории Иркутской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами:

1) приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - проверки), за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

2) приостановить до 1 мая 2020 года назначенные и (или) проводимые проверки, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

32. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять необходимые меры для исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



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