Указ главы Республики Коми от 29 марта 2020 года № 21 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

в пункте 221:

1) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"2) работу объектов розничной торговли, торговых и торговоразвлекательных центров, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;

салонов сотовой связи (пунктов клиентского обслуживания), осуществляющих прием платежей от населения и устранение технических неполадок абонентских устройств, имеющих отдельный вход и обеспечивающих исключительно индивидуальное оказание услуг связи;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";

2) в абзаце седьмом слово "заведений." заменить словом "заведений;";

3) дополнить абзацами следующего содержания:

"приостановить с 00.00 часов 30 марта 2020 г. до 24.00 часов 1 июня 2020 г.:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха;

2) деятельность горнолыжных трасс и иных объектов массового отдыха.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми С.Гапликов







