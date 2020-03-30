Указ главы Республики Коми от 29 марта 2020 года № 21 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
в пункте 221:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"2) работу объектов розничной торговли, торговых и торговоразвлекательных центров, за исключением:
аптек и аптечных пунктов;
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;
салонов сотовой связи (пунктов клиентского обслуживания), осуществляющих прием платежей от населения и устранение технических неполадок абонентских устройств, имеющих отдельный вход и обеспечивающих исключительно индивидуальное оказание услуг связи;
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";
2) в абзаце седьмом слово "заведений." заменить словом "заведений;";
3) дополнить абзацами следующего содержания:
"приостановить с 00.00 часов 30 марта 2020 г. до 24.00 часов 1 июня 2020 г.:
1) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха;
2) деятельность горнолыжных трасс и иных объектов массового отдыха.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми С.Гапликов
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