Указ главы Республики Коми от 29 марта 2020 года № 21 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции 13:25
На Ямале не подтвердился коронавирус у госпитализированных вахтовиков 13:23
Бой между Поветкиным и Уайтом не будет отменен из-за коронавируса 13:21
В Иране за сутки выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом 13:18
Пострадавший в Магнитогорске ребенок остается в крайне тяжелом состоянии 13:03
Видео: попытка перевезти грузовик на пароме закончилась фиаско 13:00
Винокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко 12:58
Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - люди до 40 лет 12:55
В Воронеже накажут распространителей фейков о COVID-19 12:54
В Калуге выписали заболевшего коронавирусной инфекцией 12:51
В Новгородской области анонсировали раннее начало посевной 12:50
На севере Московской области начался снегопад 12:41
В США стали отправлять на карантин пассажиров внутренних рейсов 12:41
В Подмосковье школьника убило током на прогулке 12:39
Дороги в Москве стали свободнее на 70 процентов 12:39
Минздрав: В РФ подготовлено 78 тыс. коек для приема пациентов с коронавирусом 12:37
Новый противовирусный комбинезон разработали в России 12:37
В Калининграде введут режим самоизоляции по примеру Москвы 12:35
ТПП РФ попросила снять ограничения на дистанционную торговлю 12:28
Глава СБР сообщил о положительном тесте на коронавирус у Халиуллиной 12:24
В тюрьме сирийской Хасаки вспыхнул бунт 12:18
В Екатеринбурге выздоровели еще два человека, заразившихся COVID-19 12:16
Депутаты подготовили меры по оздоровлению россиян после самоизоляции 12:15
СК возбудил уголовное дело в связи с ранением мальчика в Москве 12:13
В Ливане не обследуют мигрантов на COVID-19 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 марта 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 29 марта 2020 года № 21 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 29 марта 2020 г.
Опубликован 30 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

в пункте 221:

1) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"2) работу объектов розничной торговли, торговых и торговоразвлекательных центров, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;

салонов сотовой связи (пунктов клиентского обслуживания), осуществляющих прием платежей от населения и устранение технических неполадок абонентских устройств, имеющих отдельный вход и обеспечивающих исключительно индивидуальное оказание услуг связи;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";

2) в абзаце седьмом слово "заведений." заменить словом "заведений;";

3) дополнить абзацами следующего содержания:

"приостановить с 00.00 часов 30 марта 2020 г. до 24.00 часов 1 июня 2020 г.:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха;

2) деятельность горнолыжных трасс и иных объектов массового отдыха.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми С.Гапликов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией