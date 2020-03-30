Распоряжение губернатора Курской области от 30 марта 2020 года № 101-рг "О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Курской области"

В связи с угрозой распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения безопасности здоровья населения:

1. Запретить лицам, замещающим государственные должности Курской области, государственным гражданским служащим Курской области, работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Курской области, руководителям и работникам государственных учреждений, предприятий, организаций выезд за пределы Курской области (включая находящихся в ежегодных оплачиваемых отпусках).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области принять меры, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Курской области от 25.03.2020 № 86-рг "О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Курской области".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Администрации Губернатора Курской области А.Д. Шматкова.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







