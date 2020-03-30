Распоряжение губернатора Курской области от 30 марта 2020 года № 101-рг "О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Курской области"

В связи с угрозой распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения безопасности здоровья населения:
1. Запретить лицам, замещающим государственные должности Курской области, государственным гражданским служащим Курской области, работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Курской области, руководителям и работникам государственных учреждений, предприятий, организаций выезд за пределы Курской области (включая находящихся в ежегодных оплачиваемых отпусках).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области принять меры, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Курской области от 25.03.2020 № 86-рг "О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Курской области".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Администрации Губернатора Курской области А.Д. Шматкова.
Губернатор Курской области Р.В.Старовойт
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией