Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону сложившуюся в мире ситуацию с коронавирусом. Как проинформировали на Смоленской площади, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Во время беседы главы внешнеполитических ведомств подтвердили намерение содействовать реализации решений саммита "Группы двадцати", прошедшего 26 марта в формате видеоконференции. Также затрагивались другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонних отношений.

Разговор Лаврова и Помпео состоялся в продолжение сегодняшней телефонной беседы президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и рассказали друг другу о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Лидеры обсудили возможности более тесного взаимодействия двух государств на этом направлении.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 700 тысяч человек. В России заразились более 1800 человек, в США - почти 150 тысяч.