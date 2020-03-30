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30.03.2020 20:41
Рубрика: В мире

Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону сложившуюся в мире ситуацию с коронавирусом. Как проинформировали на Смоленской площади, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Фото: REUTERS/ALEXANDER DRAGO
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Во время беседы главы внешнеполитических ведомств подтвердили намерение содействовать реализации решений саммита "Группы двадцати", прошедшего 26 марта в формате видеоконференции. Также затрагивались другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонних отношений.

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Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Разговор Лаврова и Помпео состоялся в продолжение сегодняшней телефонной беседы президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и рассказали друг другу о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Лидеры обсудили возможности более тесного взаимодействия двух государств на этом направлении.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 700 тысяч человек. В России заразились более 1800 человек, в США - почти 150 тысяч.

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