Премьер Вьетнама призвал крупнейшие города страны готовиться к карантину

Ханой и Хошимин готовятся к карантину из-за распространения коронавируса. Премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук обратился к руководителям крупнейших городов страны с призывом обеспечить "достаточное количество ресурсов для любых обстоятельств".

"Северная и южная столицы должны подготовить людей и запасы всего необходимого для борьбы с вирусом в более серьезном масштабе. Важно так же не допустить передвижения людей из районов с большим количеством заражений", - цитирует премьера Вьетнама РИА Новости.

В северном Ханое живут около восьми миллионов человек, в южном Хошимине - около девяти, вместе они составляют почти 20% населения страны. По последним данным, во Вьетнаме 194 человека заражены коронавирусом.

Всего же в мире уже зарегистрировано свыше 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались. Эти данные приводит всемирная организация здравоохранения, которая 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.