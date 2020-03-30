Промес извинился за нарушение карантина

Нападающий "Аякса" Куинси Промес принес извинения за нарушение карантина, который был введен в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.

Ранее появилось видео, на котором футболист в компании друзей играет в футбол. Притом, что в Нидерландах официально запрещено в одном месте находиться группам людей. На видео с Промесом можно насчитать около десяти человек.

"Уважаемые друзья, я хочу извиниться за это видео. Я скучаю по футболу, но теперь я понимаю, что было неразумно выходить на улицу в этих обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время", - написал Промес в сторис Instagram.

Ранее "Аякс" пообещал провести необходимую беседу с 28-летним футболистом, однако в клубе заявили, что все это останется внутри команды.