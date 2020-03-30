Президент: Людям старше 65 лет лучше оставаться дома

Люди старшего поколения и их родственники должны понимать, что сейчас тем, кому больше 65 лет, лучше оставаться дома, чтобы сохранить здоровье и жизнь. Об этом президент заявил на совещании со своими полномочными представителями, которое прошло в формате видеоконференции.

"Особое внимание - людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска", - сказал Владимир Путин, подчеркнув важность разъяснительной работы. "Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь - вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что важно обеспечить поддержку, медицинскую помощь и контроль здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей. "У них должна быть обязательно возможность оперативно обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах", - заметил он и попросил полпредов вместе с главами регионов лично контролировать это.

Отдельно Путин поблагодарил волонтеров и социальные службы, которые уже помогают людям старшего возраста, а затем снова обратился ко всем гражданам России: "Проявите максимальную заботу о своих мамах и папах известного возраста, о своих бабушках и дедушках. Они всегда нуждаются в нашей поддержке, помощи, душевной теплоте и внимании. Но сейчас - особенно".