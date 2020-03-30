Путин утвердил новый состав оргкомитета "Победа"

Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав организационного комитета "Победа", который возглавляет он сам.

Заместителем председателя комитета стал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

В новый состав вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минсвязи Максут Шадаев, министр юстиции Константин Чуйченко, полпред президента в СКФО Юрий Чайка, председатель организации военных инвалидов "ВоИн" Юрий Алексеев, глава "Российской ассоциации героев", герой России Владимир Шаманов.

Из комитета исключены десять человек, среди которых бывшие министры.