В Воронеже из-за аварии сто тысяч человек остались без воды

Авария на крупном водоводе стала причиной отключения подачи воды в юго-западные микрорайоны Воронежа.

Утечка на трубопроводе диаметром 900 миллиметров была обнаружена в ночь на 30 марта. Без воды осталась часть Советского района и пригородные поселки.

- В зону отключения попали порядка 100 тысяч жителей Советского района, - сообщили ТАСС в районном отделе ЖКХ.

Пока специалисты водоканала работают над устранением утечки, управляющие компании начали подвоз воды по 14 адресам, рассказали в администрации города.

В воскресенье в Советском районе произошла еще одна авария на другом водоводе диаметром 600 миллиметров. Ее устранение осложнялось глубиной залегания трубы - порядка семи метров. Утром 30 марта на месте порыва был установлен бандаж и водовод запустили.