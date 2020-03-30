Число ландшафтных пожаров под Воронежем выросло в 10 раз

МЧС сообщило о стремительном росте числа ландшафтных пожаров в Воронежской области. Спасатели связывают это с начавшимися выездами людей на природу.

- Все ландшафтные пожары - дело рук человека, просто так они не возникают. Прекратите жечь сухую траву и выезжать на шашлыки! Это самое главное! - потребовали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Со среды призыв спасателей будет подкреплен постановлением правительства региона. С 1 апреля в Воронежской области устанавливается особый противопожарный режим - на две недели раньше, чем планировалось. С этой даты запрещено разведение костров, пал травы и вход в лес.

- Каждый поджигатель, намеренный или случайный, будет наказан максимально сурово. Однозначно - штраф 4000 рублей. Предупреждений больше не будет. А если возникнет нанесенный огнем ущерб, возможно и уголовное преследование, - пообещал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

За выходные в регионе зарегистрировано 194 ландшафтных пожара - почти в 10 раз больше, чем в марте 2019 года. От горящей травы произошло три лесных пожара, сгорело несколько нежилых и заброшенных построек.

- У нас нет ни одной пожарной части, где техника стояла бы более часа. Постоянно идут вызовы, караулы работают в первую очередь по тем пожарам, где есть угрозы жизни людей, - рассказали спасатели.