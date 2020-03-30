Избивший росгвардейца боксер переведен из СИЗО под домашний арест

Напомним, двукратный чемпион России по боксу в полутяжелом весе Георгий Кушиташвили (четвертьфиналист прошлогоднего чемпионата мира по боксу) проходит обвиняемым по уголовному делу.

Его задержали ночью 2 февраля сотрудники Росгвардии в подъезде дома на Фрунзенской набережной. По версии следствия, Кушиташвили оказал сопротивление и сломал нос одному из бойцов Росгвардии. Впоследствии у спортсмена было обнаружено более 0,5 грамм кокаина.

Боксер Овик Оганнисян, находившийся в момент преступления с Кушиташвили, проходит по делу свидетелем. Кушиташвили отстранен от участия во всех официальных соревнованиях.