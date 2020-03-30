Избивший росгвардейца боксер переведен из СИЗО под домашний арест

Боксер Георгий Кушиташвили, проходящий по уголовному делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, освобожден из следственного изолятора. Решение об изменении меры пресечения подследственному с заключения под стражу на домашний арест в понедельник принял Второй Западный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Срок домашнего ареста, согласно судебному решению, продлен до 1 мая.
Фото: РИА новости
Напомним, двукратный чемпион России по боксу в полутяжелом весе Георгий Кушиташвили (четвертьфиналист прошлогоднего чемпионата мира по боксу) проходит обвиняемым по уголовному делу.
Его задержали ночью 2 февраля сотрудники Росгвардии в подъезде дома на Фрунзенской набережной. По версии следствия, Кушиташвили оказал сопротивление и сломал нос одному из бойцов Росгвардии. Впоследствии у спортсмена было обнаружено более 0,5 грамм кокаина.
Боксер Овик Оганнисян, находившийся в момент преступления с Кушиташвили, проходит по делу свидетелем. Кушиташвили отстранен от участия во всех официальных соревнованиях.