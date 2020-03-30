СК возбудил уголовное дело в связи с ранением мальчика в Москве

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили следователи по факту ранения ребенка из пневматического пистолета на юго-востоке столицы. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России по Москве.

Как сообщает портал, неустановленное лицо, находясь вблизи ул. Ташкентская, из хулиганских побуждений, используя предмет, похожий на пневматическое оружие, выстрелил в малолетнего мальчика. Ребенок госпитализирован. Родственники ребенка допрошены.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", стрелявший разыскивается.