Спасатели призывают москвичей соблюдать режим самоизоляции

На 24 станциях Московской городской поисково-спасательной службы призывают москвичей исключить прогулки на улице. Об этом "РГ" рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

По данным пресс-службы, спасатели с использованием громкоговорителей предупреждают людей об ограничении нахождения в многолюдных местах в связи с опасностью распространения коронавируса.

Также осуществляется патрулирование на катерах и судах на воздушной подушке, с которых информируют население соблюдать установленный порядок и сократить нахождение в многолюдных местах. Спасатели рассчитывают на понимание и сознательное выполнение всеми ограничительных мер для сохранения здоровья людей.

Напомним, что для предотвращения масштабного распространения коронавируса в столице, мэр Москвы Сергей Собянин призвал всех ограничить передвижения по городу, а посещение парков было временно приостановлено.