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30.03.2020 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае провалился под лед автомобиль, водитель погиб

Текст: Дина Непомнящая

Автомобиль Prado провалился под лед на протоке Шарголь реки Амур в Комсомольском районе Хабаровского края. Водитель - мужчина 1980 года рождения - не смог самостоятельно выбраться из машины и погиб.

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Несчастный случай произошел в субботу. На место отправились сотрудники полиции и спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В первый день им удалось обнаружить только место провала. Сам Prado успело унести течением. На вторые сутки на место ЧП прибыла дополнительная группа спасателей-водолазов и пиротехников ДВРПСО. С собой они взяли мобильный комплекс с барокамерой и водолазное снаряжение. Обнаружить автомобиль удалось только к утру понедельника.

"В машине находилось тело мужчины. Его подняли на поверхность, передали представителям правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Представители спасательного отряда также отметили, что с начала года это уже пятый случай, когда люди, не обращая внимания на предупреждения, рискуют своей жизнью и уходят под лед. И третий, когда спасти их не удается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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