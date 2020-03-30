В Приморье подростки развели костер на железнодорожной станции

На станции Кипарисово в Приморском крае транспортные полицейские обнаружили подростков, разжигающих костер прямо на посадочной платформе. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Шестеро ребят, в возрасте от 14 до 16 лет, пояснили, что из-за сильного снега и дождя замерзли. Огонь развели, чтобы согреться и пожарить сосиски.

Стражи правопорядка объяснили детям, что железная дорога - зона повышенной опасности и нельзя ходить по путям, под ж/д мостами и тоннелями и разводить огонь тем более.

Личности подростков установлены. Один из них привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Поскольку остальные младше 16 лет, наказание понесут их родители.