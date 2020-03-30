Глава района Ульяновской области рассказала об антивирусных мерах на селе

Новости

Италия продлит карантин по коронавирусу до Пасхи 00:26
В Москве существенно сократился пассажиропоток на транспорте 00:25
Биологи нашли 69 соединений, уничтожающий вирусный белок SARS-CoV-2 30.03.2020
На горячую линию по вопросам коронавируса поступило более 40 тысяч заявок на социальные услуги 30.03.2020
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом 30.03.2020
Досрочный этап Всероссийской переписи населения перенесут 30.03.2020
Найдена связь между ожирением и риском заразиться коронавирусом 30.03.2020
К утру вторника в Москве может выпасть до 8 см снега 30.03.2020
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом 30.03.2020
Путин утвердил новый состав оргкомитета "Победа" 30.03.2020
Возвращать из-за границы в Москву будут не более 500 россиян в сутки 30.03.2020
В Нижегородской области ввели режим самоизоляции 30.03.2020
Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек 30.03.2020
Экспортерам устроят выставки онлайн 30.03.2020
Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов 30.03.2020
Умер режиссер Владимир Ласточкин 30.03.2020
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 30.03.2020
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову 30.03.2020
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве 30.03.2020
Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом 30.03.2020
Архангельская область ввела режим строгой изоляции 30.03.2020
Путин наградил известных актеров 30.03.2020
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции 30.03.2020
Лукашенко направил соболезнование родным Юрия Бондарева 30.03.2020
Во Франции раскопали 7000-летний некрополь с необычными могилами 30.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 22:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава района Ульяновской области рассказала об антивирусных мерах на селе

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)

С ужесточением режима повышенной готовности во многих регионах России, в том числе в Ульяновской области, органы власти и ведомства перешли на усиленный режим работы. Это касается не только крупных городов, но и сельской местности. Основная нагрузка легла на органы местного самоуправления.

В Чердаклинском районе - одном из крупнейших в Ульяновской области, принимают меры для сохранения здоровья жителей, особенно находящихся в зоне риска по короноавирусной инфекции. Это пожилые люди в возрасте старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

- Все рекомендации областного штаба мы адаптируем и выполняем - дезинфекцию помещений, контроль температурного режима на предприятиях. Работают только разрешенные точки продажи продовольственных и непродовольственных товаров. В них разводим потоки покупателей. Для пожилых людей выделены специальные часы посещения с 7.00 до 10.00 часов утра, это привычное для них время. Остальных покупателей мы просим не посещать магазины в это время, чтобы обезопасить бабушек и дедушек, - говорит глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак.

Фото: Из личного архива Марии Шпак
Как работает самая молодая глава района Ульяновской области

Аналогичные рекомендации от районной власти получили местные отделения банков, почты, аптеки и социальные учреждения.

На сегодня в Чердаклинском районе выявлены 14 жителей, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных стран, из них шесть человек уже сняты с учета после трех отрицательных тестов на коронавирус. Остальные находятся на карантине. За соблюдением карантинных мер следят участковые и медработники. Осуществляются рейдовые выезды и внезапные проверки. За каждым селом закреплен участковый, который знает в лицо каждого жителя, поэтому эта мера на селе работает надежно.

Для обеспечения людей, находящихся в самоизоляции необходимыми продуктами и лекарствами созданы волонтерские центры на базе благотворительного фонда "Доброе сердце" и движения "Счастливый регион". Сейчас уже насчитывается больше 60 добровольцев, готовых оказывать посильную помощь нуждающимся.

- Мы делаем акцент на добрососедство. Каждый волонтер знает своих соседей, живущих неподалеку и тех, кому требуется помощь. В эту работу активно включены работники соцзащиты, которые закреплены за пожилыми людьми. Совместными усилиями наши пенсионеры максимально обеспечены питанием и медицинскими препаратами. Мы стараемся не допускать их выхода из дома лишний раз без надобности в это сложное время, - говорит Мария Шпак.

Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы
Заседание ульяновской гордумы прошло в безопасном режиме

В общественном транспорте, магазинах, банках и других работающих учреждениях каждые два часа проводится обработка с применением дезинфицирующих средств.

В небольшом поселении за этим проще установить общественный контроль. В адрес индивидуальных предпринимателей также направлены письма о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Районные власти активно ведут разъяснительную работу в соцсетях и групповых чатах в мессенджерах, которые охватывают несколько тысяч местных жителей. В каждом селе созданы свои группы для обмена достоверной информацией. Глава района в них лично отвечает на наиболее актуальные вопросы.

Примечательно, что в селах люди оказались более устойчивыми к стрессу и не поддались панике.

- Нет необходимости скупать продукты. Если вам нужна гречка, наш местный фермер может вам хоть фуру привезти! - говорит Мария Шпак. - На моей памяти уже несколько раз происходили скачки повышенного спроса на соль и спички. Они оказались совершенно безосновательными. Люди боятся, что будут расти цены на продукты, но пока ни на одну позицию стоимость не изменилась.

Кстати

На селе дети тоже находятся на дистанционном обучении. В онлайн-формате проводится зарядка, уроки и творческие задания. Местное ателье провело в Instagram прямой эфир мастер-класса по изготовлению многослойной ватно-марлевой повязки. Детские тренеры запустили флешмоб, чтобы их воспитанники присылали фотографии и видеозаписи, показывающие, как они занимаются спортом дома. В свободном доступе проходят трансляции концертов и онлайн-экскурсии по ульяновским музеям. Судя по количеству просмотров, они востребованы у местных жителей.

Компетентно

Мария Шпак, глава администрации Чердаклинского района Ульяновской области:

- Многие жители обеспокоены, делаются ли у нас тесты на коронавирус и как организована медпомощь на селе. У нас есть для этого все ресурсы, соблюдаются общие рекомендации. При необходимости медики местных больниц приезжают на дом и делают забор материала, затем отправляют его в лабораторию особо опасных инфекций в Ульяновск. Анализы берутся по схеме - трижды через определенные промежутки времени. Если все три теста отрицательные, человек снимается с карантина. В медучреждениях разделяются потоки пациентов с подозрением на коронавирус и всех остальных. Для взрослого поколения также выделены часы приема с 8.00 до 10.00 утра, когда они могут прийти на прием к врачу. С признаками вирусного заболевания нужно оставаться дома и вызывать врача.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Фейк про коронавирус повлечет лишение свободы на срок до 5 лет
Путин и Трамп обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Мишустин призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента