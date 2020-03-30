Глава района Ульяновской области рассказала об антивирусных мерах на селе

С ужесточением режима повышенной готовности во многих регионах России, в том числе в Ульяновской области, органы власти и ведомства перешли на усиленный режим работы. Это касается не только крупных городов, но и сельской местности. Основная нагрузка легла на органы местного самоуправления.

В Чердаклинском районе - одном из крупнейших в Ульяновской области, принимают меры для сохранения здоровья жителей, особенно находящихся в зоне риска по короноавирусной инфекции. Это пожилые люди в возрасте старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

- Все рекомендации областного штаба мы адаптируем и выполняем - дезинфекцию помещений, контроль температурного режима на предприятиях. Работают только разрешенные точки продажи продовольственных и непродовольственных товаров. В них разводим потоки покупателей. Для пожилых людей выделены специальные часы посещения с 7.00 до 10.00 часов утра, это привычное для них время. Остальных покупателей мы просим не посещать магазины в это время, чтобы обезопасить бабушек и дедушек, - говорит глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак.

Аналогичные рекомендации от районной власти получили местные отделения банков, почты, аптеки и социальные учреждения.

На сегодня в Чердаклинском районе выявлены 14 жителей, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных стран, из них шесть человек уже сняты с учета после трех отрицательных тестов на коронавирус. Остальные находятся на карантине. За соблюдением карантинных мер следят участковые и медработники. Осуществляются рейдовые выезды и внезапные проверки. За каждым селом закреплен участковый, который знает в лицо каждого жителя, поэтому эта мера на селе работает надежно.

Для обеспечения людей, находящихся в самоизоляции необходимыми продуктами и лекарствами созданы волонтерские центры на базе благотворительного фонда "Доброе сердце" и движения "Счастливый регион". Сейчас уже насчитывается больше 60 добровольцев, готовых оказывать посильную помощь нуждающимся.

- Мы делаем акцент на добрососедство. Каждый волонтер знает своих соседей, живущих неподалеку и тех, кому требуется помощь. В эту работу активно включены работники соцзащиты, которые закреплены за пожилыми людьми. Совместными усилиями наши пенсионеры максимально обеспечены питанием и медицинскими препаратами. Мы стараемся не допускать их выхода из дома лишний раз без надобности в это сложное время, - говорит Мария Шпак.

В общественном транспорте, магазинах, банках и других работающих учреждениях каждые два часа проводится обработка с применением дезинфицирующих средств.

В небольшом поселении за этим проще установить общественный контроль. В адрес индивидуальных предпринимателей также направлены письма о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Районные власти активно ведут разъяснительную работу в соцсетях и групповых чатах в мессенджерах, которые охватывают несколько тысяч местных жителей. В каждом селе созданы свои группы для обмена достоверной информацией. Глава района в них лично отвечает на наиболее актуальные вопросы.

Примечательно, что в селах люди оказались более устойчивыми к стрессу и не поддались панике.

- Нет необходимости скупать продукты. Если вам нужна гречка, наш местный фермер может вам хоть фуру привезти! - говорит Мария Шпак. - На моей памяти уже несколько раз происходили скачки повышенного спроса на соль и спички. Они оказались совершенно безосновательными. Люди боятся, что будут расти цены на продукты, но пока ни на одну позицию стоимость не изменилась.

Кстати

На селе дети тоже находятся на дистанционном обучении. В онлайн-формате проводится зарядка, уроки и творческие задания. Местное ателье провело в Instagram прямой эфир мастер-класса по изготовлению многослойной ватно-марлевой повязки. Детские тренеры запустили флешмоб, чтобы их воспитанники присылали фотографии и видеозаписи, показывающие, как они занимаются спортом дома. В свободном доступе проходят трансляции концертов и онлайн-экскурсии по ульяновским музеям. Судя по количеству просмотров, они востребованы у местных жителей.

Компетентно

Мария Шпак, глава администрации Чердаклинского района Ульяновской области:

- Многие жители обеспокоены, делаются ли у нас тесты на коронавирус и как организована медпомощь на селе. У нас есть для этого все ресурсы, соблюдаются общие рекомендации. При необходимости медики местных больниц приезжают на дом и делают забор материала, затем отправляют его в лабораторию особо опасных инфекций в Ульяновск. Анализы берутся по схеме - трижды через определенные промежутки времени. Если все три теста отрицательные, человек снимается с карантина. В медучреждениях разделяются потоки пациентов с подозрением на коронавирус и всех остальных. Для взрослого поколения также выделены часы приема с 8.00 до 10.00 утра, когда они могут прийти на прием к врачу. С признаками вирусного заболевания нужно оставаться дома и вызывать врача.