В Прикамье обнаружили 86 нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники полиции в ходе специальных рейдов в Перми выявили граждан, нарушающих режим самоизоляции, а также предприятия, которые несмотря на запрет продолжают работать в условиях высокой эпидемиологической опасности.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном Роспотребнадзоре, из органов полиции в Управление направлено 86 материалов в отношении граждан, не соблюдающих режим самоизоляции. В дальнейшем эти лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 100 до 500 рублей.

В отношении 300 организаций, не выполняющих санитарно-противоэпидемические мероприятия, возбуждены дела об административных правонарушениях, применен временный запрет деятельности.