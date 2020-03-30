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30.03.2020 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области нашли останки мужчины и женщины

Текст: Андрей Куликов

В Саратовской области с разницей в два дня обнаружены останки мужчины и женщины.

На территории психбольницы Ставрополя найдено тело мужчины

Как сообщает областное управление СК, утром в понедельник в Саратове у дома № 16 на улице Ипподромной рядом с гаражным кооперативом прохожий обнаружил останки человека. По предварительным данным, погибший - мужчина.

Между тем, в субботу в четырех километрах от хутора Дерябского в Перелюбском районе охотники обнаружили кости человека, предположительно женщины.

Как информирует ведомство, по этим фактам проводится доследственная проверка. Время и причины смерти погибших планируется выяснить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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