В Саратовской области нашли останки мужчины и женщины

В Саратовской области с разницей в два дня обнаружены останки мужчины и женщины.

Как сообщает областное управление СК, утром в понедельник в Саратове у дома № 16 на улице Ипподромной рядом с гаражным кооперативом прохожий обнаружил останки человека. По предварительным данным, погибший - мужчина.

Между тем, в субботу в четырех километрах от хутора Дерябского в Перелюбском районе охотники обнаружили кости человека, предположительно женщины.

Как информирует ведомство, по этим фактам проводится доследственная проверка. Время и причины смерти погибших планируется выяснить в ходе судебно-медицинской экспертизы.