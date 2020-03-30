В Приангарье нашли распространительницу фейков о коронавирусе

В Иркутской области полицейские нашли двадцатилетнюю студентку, которая распространила заведомо ложную информацию.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в ходе профилактических мероприятий, направленных на выявление фейков в информационном пространстве, сотрудники полиции обратили внимание на чат в популярной социальной сети. Там появилось аудиосообщение о том, что количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек.

В ходе проверки личность автора этого явно ложного информационного вброса была установлена - им оказалась 20-летняя девушка из Усольского района. Она уже дала признательные показания и принесла извинения.

Тем не менее в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 Кодекса РФ об Административных Правонарушениях "Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений".

Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела об административном правонарушении будут переданы в суд для привлечения гражданки к ответственности.