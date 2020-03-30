Под Калининградом воры угнали автомобиль со спящим хозяином

Машину со спящим внутри нетрезвым владельцем двое братьев в Черняховске успели угнать, покататься, вернуть на место и обокрасть хозяина, прежде чем тот проснулся.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Об угоне своей машины 36-летний автовладелец даже не подозревал. В полицию он обратился с заявлением о краже мобильного телефона и банковской карты.

Как объяснил мужчина, он выпил и заснул в автомобиле, а проснувшись, не обнаружил своего имущества. Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого - 20-летнего черняховца, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Он попал под подозрение, когда разместил объявление о продаже похищенного телефона.

Как выяснилось, ночью парень шел домой вместе с братом и заметил возле кафе на улице Центральной припаркованный автомобиль. Двигатель машины работал, а хозяин спал на водительском сиденье.

Братья перетащили мужчину на заднее сиденье, при этом вытащив у него телефон и банковскую карту, и отправились по своим делам. Вернувшись, припарковали автомобиль на том же месте, откуда угнали, и все это время автовладелец продолжал спать. А с его карты подельники позже сняли 50 тысяч рублей.

Хозяин машины так и не догадывался об угоне и своей "прогулке", подробности которой стали известны лишь после задержания злоумышленников. Теперь против них возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.