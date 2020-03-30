В Новгородской области анонсировали раннее начало посевной

В Новгородской области в связи с аномально-теплой зимой посевная кампания может начаться на две-три недели раньше обычного. Предприятия АПК начали заключать договора на приобретение удобрений, топлива, ремонт техники, сообщает пресс-служба правительства региона.

Часть закупок уже произведена. В частности, новгородские аграрии уже приобрели 313 тонн удобрений из четырех тысяч запланированных.

Ожидается, что яровой сев будет произведен на площади свыше 33 тысяч гектаров, это на семь процентов выше прошлого года. Также на 11 процентов планируется увеличить площадь зерновых и зернобобовых культур. Картофелем в Новгородской области хотят засеять 3,9 тысяч гектар площадей, 1,8 тысяч гектар планируется отдать под овощи. 15,5 тысячи гектаров отдадут под кормовые культуры, рост относительно прошлого года составляет 11 процентов.

Уже сейчас некоторые сельхозпроизводители вносят органические удобрения и ведут подкормку озимых культур.