На Кубани банда из 16 аферистов обманывала интернет-покупателей

В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении 16 предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся мошенничеством. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, группа приезжих из Ульяновской области незаконным путем добыла базы данных клиентов интернет-магазинов и обзванивала людей из колл-центров, которые организовали в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В разговоре с потенциальными покупателями они представлялись сотрудниками надзорных финансовых ведомств Москвы или Санкт-Петербурга и предлагали получить денежную компенсацию за приобретенные в Сети якобы контрафактные товары.

"Они поясняли потерпевшим, что выдача компенсации возможна только при условии перевода денег безналичным способом на расчетные счета организации. Получив от обманутых граждан суммы, сообщники просто переставали выходить на связь", - рассказала Ирина Волк. - Так, одна из потерпевших перечислила злоумышленникам 200 тысяч рублей за доставку на бронированном автомобиле денежной компенсации за купленные ею ранее якобы контрафактные БАДы. Общая сумма ущерба составила около семи миллионов рублей".

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу.