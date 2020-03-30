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30.03.2020 12:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прошло обсуждение программы социально-экономического развития Адыгеи

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании по вопросам, касающимся индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Его в режиме видеоселектора провел заместитель руководителя аппарата правительства России Валерий Сидоренко.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В работе совещания также приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместители руководителей федеральных министерств и ведомств, курирующие вопросы экономики, строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов, энергетики и туризма.

Было отмечено, что в проект индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи включено 30 мероприятий. Все они нацелены на ускоренный рост показателей по всем направлениям и улучшение инвестиционного климата в регионе. Объем федеральных средств, планируемый к освоению, составит свыше 5 млрд рублей.

Фото: Алексей Гусев
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В ходе совещания Мурат Кумпилов отметил, что программа учитывает основные потребности региона: снятие инфраструктурных ограничений, создание привлекательных условий для малого и среднего предпринимательства, а также повышение качества жизни населения в части улучшения качества услуг в сфере здравоохранения, культуры и спорта.

Глава региона подчеркнул, что в Адыгее планируется создание территорий с преференциальным режимом для предпринимательской деятельности, а также других условий для реализации инвестиционных проектов. Кроме того, предполагается возможность использования в рекреационных целях часть плата Лагонаки для развития туризма и энергоснабжения горнолыжного курорта "Лагонаки".

Отдельно было сказано о развитии энергетической инфраструктуры. Из 58 подстанций ПАО "Кубаньэнерго" только 14 имеют незначительный резерв.

"Выполнение мероприятий по расширению инфраструктуры энергетического комплекса позволит создать условия для техприсоединения объектов бизнеса, социальной сферы, жилищного строительства. Обеспечение электроснабжением территорий республики придаст импульс реализации инвестиционных проектов, а также развитию туристической сферы региона", - сказал Мурат Кумпилов.

Говоря о существующей единой газотранспортной системе, руководитель региона отметил ее перегруженность по приоритетным направлениям. В связи с этим в индивидуальную программу были внесены мероприятия по реконструкции АГРС п. Краснооктябрьского (Майкопский район), строительству газопровода-отвода и ГРС "Новый сад" (Тахтамукайский район), расширению газотранспортной системы Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов.

В индивидуальную программу республики также включены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктуры земельных участков под ИЖС для многодетных семей. Особое внимание уделено повышению доступности и качества услуг социальной сферы.

В ходе совещания были обсуждены аспекты индивидуальной программы, которые нуждаются в доработке. Глава Адыгеи предложил включить в нее реконструкцию автодороги Даховская - Лагонаки для успешной реализации туристического потенциала и берегоукрепление реки Белой в Майкопе, необходимое для дальнейшего строительства и благоустройства набережной республиканской столицы.

Подводя итоги совещания, Валерий Сидоренко отметил важность перечисленных направлений для развития республики. По вопросам, касающимся снятия энергодефицита в регионе и дальнейшего развития горнолыжного курорта "Лагонаки", министерствам энергетики и природных ресурсов даны поручения оперативно их доработать с регионом и внести на рассмотрение Правительства России.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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