В Сочи нашли тело одного из подростков, которых унесло в море

В Лазаревском районе Сочи накануне нашли тело одного из подростков, которых во время сильнейшего шторма унесло в Черном море чуть больше месяца назад. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, волны вынесли на берег тело 14-летнего мальчика, которого уже опознали. О судьбе его друга пока ничего не известно.

Напомним, около 19.00 25 февраля двое 14-летних ребят стали переходить вброд устье реки Псезуапсе в районе поселка Лазаревское и, оступившись, упали. В результате сильнейшим течением их вынесло в море.

По данным прокуратуры Краснодарского края (надзорное ведомство организовало собственную проверку), пропавшие мальчики - восьмиклассники средней общеобразовательной школы № 75 Лазаревского района и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 Центрального района Сочи.

В первое время поиски осложнял шторм в 4-5 баллов. Тем не менее мальчиков долгое время искали и в морской акватории, и на суше, и с вертолета. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК РФ в Краснодарский край для оказания практической помощи в поисках пропавших. Однако все попытки оказались тщетными.

Делом об утонувших в море мальчиках занимается СК. Официальных комментариев ведомства пока нет.