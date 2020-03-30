Постановление правительства Санкт-Петербурга от 30 марта 2020 года № 166 "Об установлении на территории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима"

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона "О пожарной безопасности", статьей 9 Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2005 № 368-52 "О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге" и в целях реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить на территории Санкт-Петербурга особый противопожарный режим с 30.03.2020 по 01.05.2020.

2. В период действия особого противопожарного режима запретить:

2.1. Разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, зеленых насаждений ограниченного пользования, городских лесов и на особо охраняемых природных территориях.

2.2. Проведение огневых и других пожароопасных работ без согласования с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу (далее - Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу).

2.3. Посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением граждан, деятельность которых непосредственно связана с пребыванием в указанных местах.

2.4. Въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса (кроме дорог общего пользования) путем установки шлагбаумов и аншлагов, за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров. Стоянка транспортных средств разрешается только на специально оборудованных и обозначенных соответствующими знаками местах.

3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности обеспечить взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных постановлением.

4. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации обеспечить периодическое, но не реже одного раза в неделю, опубликование информации об ограничениях и запретах, действующих на территории Санкт-Петербурга в период особого противопожарного режима, а также о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, проводимых в период действия особого противопожарного режима.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов











