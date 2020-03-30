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30.03.2020 00:38
Рубрика: Спорт

The Times: Еврокубковый сезон завершится в августе

Текст: Максим Домчев
УЕФА рассматривает возможность завершения еврокубков в августе, а следующий сезон пройдет в укороченном формате.

О такой возможности развития событий сообщает издание The Times. Согласно полученным данным, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций рассматривает как вариант завершения еврокубкового сезона в августе.

Фото: REUTERS
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Сообщается, что такой вариант один из тех, которые есть у УЕФА. Учитывая распространение коронавируса и приостановки почти всех чемпионатов как минимум до мая, в организации прорабатывают различные варианты завершения еврокубкового сезона.

Также УЕФА уже перенес на год финальную часть чемпионата Европы. В итоге в календаре на следующий сезон может оказаться не так много места для того, чтобы провести национальные чемпионаты, еврокубки и матчи национальных сборных до того, когда все финалисты Евро-2020 должны будут начать сборы.

В воскресенье президент УЕФА Александр Чеферин признался, что пока он не знает, когда же сезон возобновится.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации УЕФА

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