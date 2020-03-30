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30.03.2020 / 07:49
Украшения

Не выходя из дома: на сайте ЦУМа теперь можно купить украшения бренда Mercury

Кольца Mercury из белого золота: с сапфирами и бриллиантами (от 292 500 р.), с изумрудами и бриллиантами (от 363 750 р.), с рубинами и бриллиантами (от 285 000 р.). Фото: Mercury
Кольца Mercury из белого золота: с сапфирами и бриллиантами (от 292 500 р.), с изумрудами и бриллиантами (от 363 750 р.), с рубинами и бриллиантами (от 285 000 р.). Фото: Mercury

Ювелирная компания Mercury запустила онлайн-продажу ювелирных украшений. С марта 2020 года на сайте tsum.ru можно приобрести ювелирные изделия по 100% предоплате. Покупателю доставят их на дом или в любое другое указанное место. Пока доставка осуществляется только по Москве, но планируется расширение географии.

Кулоны из пасхальной коллекции, розовое и желтое золото с гильошированной эмалью (от 183 750 р.). Фото: Mercury

Таким образом, ювелирная компания Mercury одной из первых запустила онлайн-продажи ювелирных украшений в России.

Кулон из розового золота с розовыми бриллиантами (от 547 800 р.), кулон из желтого золота с желтыми бриллиантами (от 518 100 р.). Фото: Mercury

Все украшения Mercury выполнены из золота с драгоценными камнями. К каждому изделию прилагается сертификат подлинности Mercury с индивидуальным номером изделия.

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