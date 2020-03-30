В Ливане не обследуют мигрантов на COVID-19

В Ливане людям без удостоверения личности отказано в проведении теста на коронавирус. Также многих останавливает и высокая цена теста. В первую очередь от жизненно важной сегодня услуги оказались отлучены многочисленные мигранты. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

В Ливане огромное количество мигрантов, которые, как правило, сталкиваются с халатными работодателями. Практика показывает, что у "приезжих" часто отбирают паспорта и конфискуют иные удостоверения личности. "Люди без документов, буду платить за тестирование на определение коронавируса самостоятельно, что обойдется им примерно в 750 000 ливанских фунтов (около 498 долларов)" - сообщил телеканалу один из сотрудников отделения борьбы с коронавирусом Бейрутской больницы Святого Георгия.

Такая стоимость теста непомерно высокая для людей, чья средняя заработная плата не выше 200 долларов в месяц.

В Бейрутской университетской больнице им. Рафика Харири, главном центре тестирования и лечения COVID-19 в стране, анонимный источник подтвердил эту информацию: " Мы не можем провести тест, если не знаем точное имя человека, так как, если у него обнаружится положительный результат, мы не сможем занести его в государственную базу. Уточняю - любой, кто приходит к нам в экстренном состоянии, получает лечение, но если случай не серьезный мы не можем предпринять меры". Некоторые частные клиники все же стараются не поднимать стоимость теста выше 150 000 ливанских фунтов (около 100 долларов).

В соответствии с государственной статистикой, в Ливане, по состоянию на субботу, зарегистрировано 412 инфицированных, также 8 случаев смертельного исхода и 27 случаев выздоровления. Исходя из этой статистики, количество зараженных в стране удваивается каждую неделю.