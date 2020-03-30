В Воронеже накажут распространителей фейков о COVID-19

Воронежская полиция готовится наказать двух человек по редкой статье Административного кодекса - злоупотребление свободой массовой информации. Речь идет об опубликованных в соцсетях слухах о распространении коронавируса.

- Лица установлены, собирается материал для привлечения их к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Девушке и мужчине, независимо друг от друга разместившим на своих интернет-страницах ложную информацию о COVID-19, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей и конфискация гаджета, с помощью которого был опубликован фейк.

- Это первые два случая в Воронеже с начала пандемии, - отметили в правительстве региона.