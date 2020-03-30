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Видео: итальянский певец Пупо поблагодарил РФ за помощь, спев по-русски

Новости
    30.03.2020, 17:23
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ consolatorusso Фото: facebook.com/ consolatorusso
Фото: facebook.com/ consolatorusso

64-летний итальянский певец и автор песен Пупо, огромная звезда восьмидесятых, опубликовал видеообращение, в котором благодарит Россию за помощь, оказываемую его стране в это крайне сложное и опасное время.

Фото: youtube.com/ SomeGoodNews
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Трогательный ролик размещен на Facebook-аккаунте нашего консульства в Милане.

"Я хотел поблагодарить русских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии и нам, итальянцам", - заявил артист. Добавив: "Я был просто уверен, что российские братья не бросили бы нас в беде".

"Спасибо от Пупо и всей Италии", - заключил Пупо. Кроме того, поблагодарив россиян, исполнив на русском песню "Есть только миг".

Под постом - тысячи отметок "нравится" и душевных комментариев.

Пупо - сценический псевдоним Энцо Гинацци. Первый альбом артист выпустил в 1976-м. В числе самых известных песен - мегашлягер Gelato al cioccolato и Burattino telecomandato.

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