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Винокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко

Новости
    30.03.2020, 12:58
Текст:   Олег Усков

Юморист и пародист Владимир Винокур поделился новыми сведениями о состояние госпитализированного в больницу в Коммунарке Льва Лещенко.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы

Напомним: у певца был обнаружен коронавирус. Артист некоторое время провел в реанимации, после чего вернулся в палату к жене в связи с улучшением состояния. Которое, судя по всему, продолжает стабилизироваться.

Как заметил в комментарии РИА Новости Винокур, состояние больного улучшилось, но речь о выписке из больницы пока не идет.

"Разговаривали с ним, на улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут", - отметил пародист.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус Игоря Николаева, который также был на вечеринке по случаю дня рождения сестры певца и композитора Игоря Крутого, дал отрицательный результат. Как у Тилля Линдеманна.

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