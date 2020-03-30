Постановление правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 287 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктами 41 - 48 следующего содержания:

"41. Приостановить на территории Вологодской области с 28 марта по 14 апреля 2020 года:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (караоке-клубов, дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений независимо от форм собственности;

работу частных организаций дополнительного образования и частных организаций культуры;

работу организаций, осуществляющих деятельность бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способов, в том числе с условием доставки;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

работу гостиниц, туристических баз, домов отдыха, объектов недвижимости, находящихся в управлении охотничьих хозяйств;

проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства области от 27 декабря 2019 года № 1329;

проведение периодических медицинских осмотров;

плановую иммунизацию взрослого населения.

42. С 27 марта 2020 по 14 апреля 2020 года находящимся на территории области гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции.

43. Приостановить на территории Вологодской области с 28 марта по 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

44. Приостановить на территории Вологодской области с 28 марта по 1 июня 2020 года:

бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах областного и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санаторно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора;

деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах областного и местного значения.

45. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

46. Рекомендовать медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, временно ограничить оказание медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, не требующих оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме.

47. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

48. Запретить на территории Вологодской области на период действия режима функционирования "Повышенная готовность" курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

1.2. Дополнить приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников





Приложение 1 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 №287





"Приложение 1 к постановлению Правительства области от 16.03.2020 №229

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо."





Приложение 2 к постановлению Правительства области от 27.03.2020 №287





"Приложение 2 к постановлению Правительства области от 16.03.2020 №229

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ - 10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ -10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемы в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 - При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 - Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии)."







